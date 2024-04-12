Корсун Никифор Назарович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
03.01.1824
Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна
Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Корсун Елисей Никифорович
Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна
Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Бракосочетание
До 1824
Жена: Корсунова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна
Смерть
До 1874
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно