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Корсунова Марфа Наумовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

16.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 152 /, м/к-1874г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
03.01.1824

Сын: Корсун Семён Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович

Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Корсун Елисей Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович

Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Бракосочетание
До 1824

Муж: Корсун Никифор Назарович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Корсун Иван Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович

Смерть
16.08.1874
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1874г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 152 /.
Похороны
18.08.1874
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1874г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 152 /.
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