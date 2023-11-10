Корсунова Марфа Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти16.08.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 152 /, м/к-1874г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
03.01.1824
Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович
Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Корсун Елисей Никифорович
Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович
Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Бракосочетание
До 1824
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Корсун Никифор Назарович
Смерть
16.08.1874
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1874г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 152 /.
Похороны
18.08.1874
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1874г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 152 /.