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Корсун Иван Никифорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Корсун Никифор Назарович

Мать: Корсунова Марфа Наумовна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Корсун Никита Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Рождение ребёнка
15.11.1871

Сын: Корсун Владимир Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Улитта Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 , м/к-1873г.,лист-19,зап-28
Военная служба
21.10.1876
Приказ № 301 о зачислении в ККВ
Россия Кубанская обл.,ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова ?

Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна

Смерть
Неизвестно
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