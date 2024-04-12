Корсун Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Корсун Никифор Назарович
Мать: Корсунова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Рождение ребёнка
15.11.1871
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Улитта Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 , м/к-1873г.,лист-19,зап-28
Военная служба
21.10.1876
Приказ № 301 о зачислении в ККВ
Россия Кубанская обл.,ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова ?
Мать ребёнка: Корсунова Матрона Логвиновна
Смерть
Неизвестно