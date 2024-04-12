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Корсун Владимир Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.11.1871

Дата смерти

20.12.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1871

Отец: Корсун Иван Никифорович

Мать: Корсунова Матрона Логвиновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Смерть
20.12.1871
Причина смерти: В молодом возрасте | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1871г / зап.№ 35 /, Ф-265-1-1 / лист № 134 /
Похороны
22.12.1871
Троицкая церковь, м/к 1871г / зап.№ 35 / , ГАДО , Ф - 265-1-1 / лист № 134 /.
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