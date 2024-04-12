Корсун Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1871
Дата смерти20.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1871
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Смерть
20.12.1871
Причина смерти: В молодом возрасте | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1871г / зап.№ 35 /, Ф-265-1-1 / лист № 134 /
Похороны
22.12.1871
Троицкая церковь, м/к 1871г / зап.№ 35 / , ГАДО , Ф - 265-1-1 / лист № 134 /.