Корсун Елисей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Елисей Никифорович

Корсун Елисей Никифорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

17.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Корсун Никифор Назарович

Мать: Корсунова Марфа Наумовна

Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корсун Трофим Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Корсун Елисей Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Корсун Емельян Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Корсун Иоанн Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Васильченко Матрона Елисеевна-1

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Корсун Лука Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
До 1870

Жена: Корсунова Наталья Яковлевна

Военная служба
1870
Рядовой Лейб-Гвардии Изюмского полка
Рождение ребёнка
14.06.1872

Дочь: Матрона Елисеевна - 2

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Смерть
17.12.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 40 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 56 /.
Похороны
19.12.1914
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ГАДО Ф 265-1-10 / лист №56 /, м/к 1914г. / зап.№ 40 /.
Рождение ребёнка
09.06.1974

Сын: Корсун Кирилл Елисеевич

Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close