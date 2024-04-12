Корсун Елисей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти17.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: Корсун Никифор Назарович
Мать: Корсунова Марфа Наумовна
Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Васильченко Матрона Елисеевна-1
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1870
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
До 1870
Военная служба
1870
Рядовой Лейб-Гвардии Изюмского полка
Рождение ребёнка
14.06.1872
Дочь: Матрона Елисеевна - 2
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Смерть
17.12.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 40 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 56 /.
Похороны
19.12.1914
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ГАДО Ф 265-1-10 / лист №56 /, м/к 1914г. / зап.№ 40 /.
Рождение ребёнка
09.06.1974
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Яковлевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /