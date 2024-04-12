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Корсун Емельян Елисеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

17.07.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Корсунова Дарья Васильевна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к1881г. лист № 19,зап.№ 4, Ф-265-1-83
Рождение ребёнка
03.10.1885

Дочь: Александра Емельянова

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Васильевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 87 /, м/к-1885г./ зап.№ 62 /
Смерть
17.07.1888
Причина смерти: Несчастный случай | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 32 /, Ф-265-1-8 / лист № 68 /
Похороны
18.07.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 32 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 68 /.
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