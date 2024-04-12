Корсунова (Говтвина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Говтвина) Дарья Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Корсун Емельян Елисеевич

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к1881г. лист № 19,зап.№ 4, Ф-265-1-83
Рождение ребёнка
03.10.1885

Дочь: Александра Емельянова

Отец ребёнка: Корсун Емельян Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 87 /, м/к-1885г./ зап.№ 62 /
Смерть
Неизвестно
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