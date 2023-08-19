Корсун Трофим Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Рождение ребёнка
25.01.1876
Дочь: Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 76 /, м/к-1876г../ зап.№ 8 /
Рождение ребёнка
09.10.1878
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 102 /, м/к-1878г../ зап.№ 52 /
Рождение ребёнка
24.09.1880
Дочь: Вера Трофимовна
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 95 /, м/к-1880г../ зап.№ 64 /
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Корсун Климентий Трофимович
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Рождение ребёнка
25.01.1883
Сын: Корсун Константин Трофимович
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 4 /
Рождение ребёнка
15.08.1884
Сын: Корсун Феодосий Трофимович
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 20 /, м/к-1884г./ зап.№ 47 /
Бракосочетание
До 1884
Жена: Корсунова Фёкла Кононова
Рождение ребёнка
04.06.1887
Сын: Корсун Митрофан Трофимович
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 200 /, м/к-1887г./ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
14.08.1889
Дочь: Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 107 /, м/к-1889г./ зап.№ 37 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Корсунова Фёкла Кононова
Смерть
Неизвестно