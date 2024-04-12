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Корсун Константин Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1883

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 4 /
Крещение
26.01.1883
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 128 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Елисей Елисеевич Корсун и Федора Максимовича Блавун жена Татьяна Иосифов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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