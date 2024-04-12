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Корсунова Фёкла Кононова

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Корсун Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
25.01.1876

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 76 /, м/к-1876г../ зап.№ 8 /
Рождение ребёнка
09.10.1878

Сын: Корсун Яков Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 102 /, м/к-1878г../ зап.№ 52 /
Рождение ребёнка
24.09.1880

Дочь: Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 95 /, м/к-1880г../ зап.№ 64 /
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Корсун Климентий Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
25.01.1883

Сын: Корсун Константин Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 4 /
Рождение ребёнка
15.08.1884

Сын: Корсун Феодосий Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 20 /, м/к-1884г./ зап.№ 47 /
Бракосочетание
До 1884

Муж: Корсун Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
04.06.1887

Сын: Корсун Митрофан Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 200 /, м/к-1887г./ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
14.08.1889

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 107 /, м/к-1889г./ зап.№ 37 /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Корсун Ананий Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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