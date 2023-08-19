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(Корсун) Параскева Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

14.08.1889

Дата смерти

27.09.1889

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
14.08.1889

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 107 /, м/к-1889г./ зап.№ 37 /
Смерть
27.09.1889
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 77 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 162 /.
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