(Корсун) Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.08.1889
Дата смерти27.09.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 107 /, м/к-1889г./ зап.№ 37 /
Смерть
27.09.1889
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 77 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 162 /.