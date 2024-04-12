(Корсунова) Ксения Трофимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1876
Дата смерти02.04.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 76 /, м/к-1876г../ зап.№ 8 /
Крещение
25.01.1876
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 36 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Пономарев Федор Семеонович и Филиппа Матвеевича Мирного жена Марфа Семено... Показать все
Смерть
02.04.1876
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 142 /.
Похороны
04.04.1876
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1876г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 142 /.