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(Корсунова) Ксения Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.01.1876

Дата смерти

02.04.1876

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
25.01.1876

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 76 /, м/к-1876г../ зап.№ 8 /
Крещение
25.01.1876
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 36 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Пономарев Федор Семеонович и Филиппа Матвеевича Мирного жена Марфа Семено... Показать все
Смерть
02.04.1876
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 142 /.
Похороны
04.04.1876
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1876г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 142 /.
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