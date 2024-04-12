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Корсун Феодосий Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.08.1884

Дата смерти

12.03.1887

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 20 /, м/к-1884г./ зап.№ 47 /
Смерть
12.03.1887
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 232 /.
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