Корсун Феодосий Трофимович
Место рождения
Дата рождения15.08.1884
Дата смерти12.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 20 /, м/к-1884г./ зап.№ 47 /
Смерть
12.03.1887
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 232 /.