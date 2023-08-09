Корсун Митрофан Трофимович
Место рождения
Дата рождения04.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Крещение
04.06.188
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 200 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Гавтов Прохор Васильевич и Федора Быховца жена Татьяна Иосифовна
Рождение
04.06.1887
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 200 /, м/к-1887г./ зап.№ 20 /
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
28.10.1913
Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович
Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Рождение ребёнка
16.06.1918
Сын: Корсун Тихон Митрофанович
Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
10.12.1920
Сын: Корсун Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Корсунова Евгения Федоровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Смерть
Неизвестно