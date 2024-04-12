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Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

28.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913

Отец: Корсун Митрофан Трофимович

Мать: Корсунова Евгения Федоровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Крещение
29.10.1913
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1913г./ зап.№ 59 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 145 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Корсун Ананий Трофимович и Климентия Супрунова жена Софья Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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