Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович
Место рождения
Дата рождения28.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Крещение
29.10.1913
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1913г./ зап.№ 59 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 145 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Корсун Ананий Трофимович и Климентия Супрунова жена Софья Григорьевна
Смерть
Неизвестно