Корсунова Евгения Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
28.10.1913
Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Митрофанович
Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 145 /, м/к-1913г./ зап.№ 59 /
Рождение ребёнка
16.06.1918
Сын: Корсун Тихон Митрофанович
Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
10.12.1920
Сын: Корсун Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Корсун Митрофан Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Смерть
Неизвестно