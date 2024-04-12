Корсун Николай Митрофанович
Место рождения
Дата рождения10.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1920
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 124 /, м/к-1919г./ зап.№ 37 /
Крещение
13.12.1920
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 37 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 124 /. | Godparents:Граждане х.Каменникова Изюмского уезда :Пантелеймон Ионович Кошиков и девица Угнивенкова Анна
Смерть
Неизвестно