Корсун Тихон Митрофанович
Место рождения
Дата рождения16.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1918
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 15 /, м/к-1918г../ зап.№ 29 /
Крещение
17.06.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 25 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Исиков Понкрат Прохорович и вдова Прийменко Феодосия Иосифовна
Смерть
Неизвестно