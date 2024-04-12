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Корсун Яков Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

09.10.1878

Дата смерти

20.07.1879

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1878

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 102 /, м/к-1878г../ зап.№ 52 /
Крещение
09.10.1878
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1878г./ зап.№ 52 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 102 /. | Godparents:Крестьянин сл.Кривая Лука Слаута Мармот Максимович и солдата Филиппа Марковича Матвеева жена Марфа... Показать все
Смерть
20.07.1879
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1879г./ зап.№ 33 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 55 /.
Похороны
22.07.1879
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1879г./ зап.№ 33 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 55 /.
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