(Корсун) Вера Трофимовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 95 /, м/к-1880г../ зап.№ 64 /
Крещение
24.09.1880
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1880г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 95 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука :Емельян Елисеевич Корсун и Ивана Елисеевича Корсун дочь-девица Евдокия
Смерть
Неизвестно