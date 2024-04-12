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(Корсун) Вера Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 95 /, м/к-1880г../ зап.№ 64 /
Крещение
24.09.1880
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1880г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 95 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука :Емельян Елисеевич Корсун и Ивана Елисеевича Корсун дочь-девица Евдокия
Смерть
Неизвестно
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