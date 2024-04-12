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Корсун Лука Елисеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

06.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1870

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
06.12.1888

Жена: Корсунова Екатерина Демидовна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 42 /, Ф-265-1-8 / лист № 55 /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович

Мать ребёнка: Корсунова Екатерина Демидовна

Смерть
Неизвестно
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