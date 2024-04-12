Корсун Лука Елисеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1870
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
06.12.1888
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 42 /, Ф-265-1-8 / лист № 55 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович
Мать ребёнка: Корсунова Екатерина Демидовна
Смерть
Неизвестно