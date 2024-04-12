Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
07.08.1912
Сын: Корсун Григорий Иоаннович / Иванович /
Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 36 /, м/к-1912г../ зап.№ 51 /
Бракосочетание
До 1912
Жена: Корсун Вера Евфимовна
Рождение ребёнка
08.05.1915
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович
Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 68 /, м/к-1915г./ зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
22.03.1919
Мать ребёнка: Корсун Вера Евфимовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 75 /, м/к-1919г../ зап.№ 22 /
Смерть
Неизвестно