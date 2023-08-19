Корсун Иван / Иоанн / Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1915
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1915
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 68 /, м/к-1915г./ зап.№ 27 /
Военная служба
?.08.1940
Дата рождения __.__.1915 Дата и место призыва __.08.1940 Славянский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Славянск Дата выбытия __.05.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: ВОВ пропал без вести