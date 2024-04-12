Корсунова (Головань) Екатерина Демидовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870
ГАДО , Ф - 265-1-1, и/к-1870г.,лист-31,зап-63
Крещение
14.11.1870
Godparents:Криволукские крестьяне : Гавриил Петрович Марченко и Матвея Захаровича Евкова жена-Анна Ивановна
Бракосочетание
06.12.1888
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 42 /, Ф-265-1-8 / лист № 55 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович
Отец ребёнка: Корсун Лука Елисеевич
Смерть
Неизвестно