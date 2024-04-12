Голованева Агафья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева Агафья Саввична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Голованев Ерофей Демидович

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

Рождение ребёнка
14.11.1870

Дочь: Корсунова Екатерина Демидовна

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф - 265-1-1, и/к-1870г.,лист-31,зап-63
Рождение ребёнка
1872

Сын: Голованев Каллистрат Демидович

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1873

Сын: Голованев Петр Демидович

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф - 265-1-2,м/к-1873г.,лист-5,зап-4 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Голованев Тихон Демидович

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1875г.,лист-30,зап-39
Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: Неонила Демидовна

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: Феоктиста Демидовна

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Рождение ребёнка
25.12.1878

Сын: Голованев Ефим Демидович

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1878г.,лист-110,зап-72
Рождение ребёнка
17.01.1880

Дочь: Анастасия Демидовна

Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович

Смерть
Неизвестно
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