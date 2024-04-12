(Голованева) Неонила Демидовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1877
Дата смерти01.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Крещение
11.11.1877
Godparents:Криволукские крестьяне: Гавриил Петрович Марченко и Якова Ивановича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
01.01.1878
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-121,зап-1
Похороны
05.01.1878