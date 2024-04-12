Голованев Петр Демидович
Место рождения
Дата рождения25.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
25.01.1873
ГАДО , Ф - 265-1-2,м/к-1873г.,лист-5,зап-4 Троицкая церковь
Крещение
26.01.1873
Godparents:Криволукскик гос.крестьяне : Петр Андреевич Патримай и Матвея Захаровича Евкова жена-Анна Иванвна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Голованева Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Серафима Петровна
Мать ребёнка: Голованева Евдокия Дмитриевна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-74,зап-41
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Голованева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.04.1918
Дочь: Агафия Петровна
Мать ребёнка: Голованева Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно