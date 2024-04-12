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Голованев Иван Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Голованев Петр Демидович

Мать: Голованева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Голованев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна

ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Бракосочетание
До 1911

Жена: Голованева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Голованев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-133,зап-35
Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Голованев Симеон Петрович

Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна

Ранение
19.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 157-й пехотный Имеретинский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 05.03.1915 Дата события 19.03.1915 М... Показать все
Военная служба
1915
Ранение
08.09.1916
Рождение ребёнка
01.10.1919

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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