Голованев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Голованев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Голованев Матвей Иванович
Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-133,зап-35
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Голованев Симеон Петрович
Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна
Ранение
19.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 157-й пехотный Имеретинский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 05.03.1915 Дата события 19.03.1915 М... Показать все
Военная служба
1915
Ранение
08.09.1916
Рождение ребёнка
01.10.1919
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голованева Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно