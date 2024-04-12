Голованев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1911
Дата смерти24.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Крещение
10.09.1911
Godparents:Криволукский крестьянин-Прокопий Филиппович Мегрин
Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1911 Место рождения УССР, Сталинская обл., Краснолиманский р-н, с. Кривалуки Дата и место призыва Зааминский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Зааминский р-н Последнее место ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованева Ефросинья
Смерть
24.09.1943
Орловская обл., Мглинский р-н, Дегтяревский с/с, д. Дегтяревка, западная окраина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Мглинский р-н, Дегтяревский с/с, д. Дегтяревка, западная окраина