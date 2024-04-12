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Голованева Наталья Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Голованев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович

ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Бракосочетание
До 1911

Муж: Голованев Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Голованев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-133,зап-35
Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Голованев Симеон Петрович

Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1919

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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