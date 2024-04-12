(Голованева) Феоктиста Демидовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Крещение
Неизвестно
Godparents:Криволукские крестьяне: Гавриил Петрович Марченко и Якова Ивановича Апмйменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-67,зап-31