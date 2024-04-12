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(Голованева) Феоктиста Демидовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

11.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877

Отец: Голованев Демид Степанович

Мать: Голованева Агафья Саввична

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Крещение
Неизвестно
Godparents:Криволукские крестьяне: Гавриил Петрович Марченко и Якова Ивановича Апмйменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-67,зап-31
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