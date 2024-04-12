Корсун Григорий Иоаннович / Иванович /
Место рождения
Дата рождения07.08.1912
Дата смерти05.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1912
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 36 /, м/к-1912г../ зап.№ 51 /
Крещение
07.08.1912
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 51 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 76 /. | Godparents:х.Хайлова Изюмского уезда крестьяне : Захар Григорьевич Саусь и Ефима Стебловского жена Меланья Про... Показать все
Смерть
05.10.1914
Причина смерти: В молодом возрасте болезнь - коклюш | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 34 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 54 /.