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Корсунов Никита Кузьмич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Корсунов Кузьма Григорьевич

Мать: ?

Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Кривая Лука, и/р 1775г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-562,лист-4426,зап-143
Бракосочетание
До 1755

Жена: Корсунова Марина Саввична

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Рождение ребёнка
1762

Сын: Корсунов Яков Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Корсунов Назар Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корсун Роман Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Устинья Никитична

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Николаевская церковь и/р 1778г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-634
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Корсунов Леонтий Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632 , Исповед.роспись 1781г Кр.Лука
Рождение ребёнка
14.06.1772

Сын: Корсунов Петр Никитович

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Шаповалова Домникия Никитична

Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична

Бракосочетание
Около 1780

Жена: Корсунова Мария Парфеновна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Корсунова Мария Парфеновна

Похороны
1803
ГАХО , рев.сказка 1811г. зап.№ 47.
Смерть
1803
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАХО , Рев.сказка 1811г. зап.№ 47.
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