Корсунов Никита Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: Корсунов Кузьма Григорьевич
Мать: ?
Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Кривая Лука, и/р 1775г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-562,лист-4426,зап-143
Бракосочетание
До 1755
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Устинья Никитична
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Николаевская церковь и/р 1778г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-634
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Корсунов Леонтий Никитович
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632 , Исповед.роспись 1781г Кр.Лука
Рождение ребёнка
14.06.1772
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Шаповалова Домникия Никитична
Мать ребёнка: Корсунова Марина Саввична
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Корсунова Мария Парфеновна
Похороны
1803
ГАХО , рев.сказка 1811г. зап.№ 47.
Смерть
1803
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАХО , Рев.сказка 1811г. зап.№ 47.