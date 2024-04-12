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Корсунов Петр Никитович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

14.06.1772

Дата смерти

04.03.1840

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1772

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
08.02.1778

Сын: Корсунов Федор Петрович

Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Бракосочетание
1788

Жена: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсунов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Корсунов Евстафий Петрович

Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Корсунова 2 - Й Брак Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Корсунова 2 - Й Брак Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова 2 - Й Брак Евдокия

Смерть
04.03.1840
ГАХО , Ф - 40-11-299,ч-1, м/к-1840г,зап-14
Похороны
Неизвестно
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