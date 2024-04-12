Корсунов Петр Никитович
Место рождения
Дата рождения14.06.1772
Дата смерти04.03.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1772
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
08.02.1778
Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна
Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Бракосочетание
1788
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Корсунов Евстафий Петрович
Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Корсунова 2 - Й Брак Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Корсунова 2 - Й Брак Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1840
ГАХО , Ф - 40-11-299,ч-1, м/к-1840г,зап-14
Похороны
Неизвестно