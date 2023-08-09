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Корсунов Евстафий Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

18.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Корсунов Петр Никитович

Мать: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833

Жена: Корсунова Устинья Ефимовна

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталья Евстафиевна

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Никандр Евстафьевич

Мать ребёнка: Корсунова Устинья Ефимовна

Смерть
18.03.1874
Причина смерти: Болезнь - от сухости | ГАДО , Ф-265-1-2, м/к 1874г.,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
20.03.1874
ГАДО ф-426-1-3 , м/к 1874г. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука