Корсунова 1-й брак (Беспалова) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова 1-й брак (Беспалова) Матрена Михайловна

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1778

Сын: Корсунов Федор Петрович

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Бракосочетание
1788

Муж: Корсунов Петр Никитович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсунов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Корсунов Евстафий Петрович

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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