Корсунова 1-й брак (Беспалова) Матрена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
08.02.1778
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Бракосочетание
1788
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Корсунов Евстафий Петрович
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно