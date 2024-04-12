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Корсунов Федор Петрович

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

08.02.1778

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.02.1778
ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1778г. | Godparents:Крестьяне с.Ямполь Семен Федорченко и Ирина Горбанева
Рождение
08.02.1778

Отец: Корсунов Петр Никитович

Мать: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия

Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Корсунов Давид Федорович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Евдокия

Похороны
Неизвестно
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