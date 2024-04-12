Корсунова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович
Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /
Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно