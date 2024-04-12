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Корсунова Евдокия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович

Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Корсунов Давид Федорович

Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Отец ребёнка: Корсунов Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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