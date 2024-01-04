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Корсунов Савва Евстафьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Корсунов Евстафий Петрович

Мать: Корсунова Устинья Ефимовна

ГАХО р/с 1835г.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Губарева Ксения Саввична

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
03.11.1852

Жена: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Скрипка Миланья Саввовна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
05.05.1862

Дочь: Ирина Саввична

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Корсун Михаил Саввин

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Корсунов Данила Саввин

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Потримай Ксения Саввична

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
15.09.1873

Сын: Корсунов Феофан Саввович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Акелина Саввична

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна

ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Смерть
Неизвестно
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