Корсунов Савва Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1833
ГАХО р/с 1835г.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Губарева Ксения Саввична
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
03.11.1852
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Скрипка Миланья Саввовна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
05.05.1862
Дочь: Ирина Саввична
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Корсун Михаил Саввин
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Потримай Ксения Саввична
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1873
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Акелина Саввична
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Андреевна
ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Смерть
Неизвестно