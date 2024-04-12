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Корсунов Феофан Саввович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1873

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
16.09.1873
ГАДО , Ф-265-1-2, / стр.№ 28 / м/к 1873г, / зап.№ 34 / ,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Горбачев Аввакум Григорьевич и солдата Грек Григория Андреевича жена Елена Д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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