Потримай (Корсунова) Ксения Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Корсунова) Ксения Саввична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Потримай Иван Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Потримай Андрей Тихонович

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 223 /.
Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Потримай Федор Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Потримай Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
?.04.1912

Сын: Потримай Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Смерть
Неизвестно
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