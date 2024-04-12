Потримай Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
09.10.1911
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
14.09.1913
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Военная служба
08.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 333-й пехотный Глазовский полк Причина выбытия болен Дата события 08.06.1916 Тип документа Уведомление о приеме раненого Архив Российский Государственный Военно... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1917
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
04.10.1918
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
13.03.1921
Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна
Смерть
Неизвестно