Корсун Михаил Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти28.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Бракосочетание
До 1883
Рождение ребёнка
26.08.1886
Сын: Корсун Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Смерть
28.11.1886
Причина смерти: Болезнь | Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-7 ,м/к-1886г.лист № 187,зап.№ 58.
Похороны
Неизвестно