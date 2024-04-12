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Корсун Михаил Саввин

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

28.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Бракосочетание
До 1883

Жена: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1886

Сын: Корсун Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Смерть
28.11.1886
Причина смерти: Болезнь | Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-7 ,м/к-1886г.лист № 187,зап.№ 58.
Похороны
Неизвестно
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