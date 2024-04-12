Корсун 2-й брак Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун 2-й брак Мария Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь, м/к 1887г / зап.№ 3 / , ГАДО , Ф - 265-1-7 / лист № 221 /.
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Бракосочетание
До 1883

Муж: Корсун Михаил Саввин

Рождение ребёнка
26.08.1886

Сын: Корсун Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Смерть
Неизвестно
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