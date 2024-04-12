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(Корсун) Мария Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.11.1883

Дата смерти

05.12.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883

Отец: Корсун Михаил Саввин

Мать: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Смерть
05.12.1886
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
Похороны
07.12.1886
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
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