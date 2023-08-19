(Корсунова) Акелина Саввична
Место рождения
Дата рождения15.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876
ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Крещение
15.06.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 104 / , м/к 1876г / зап.№ 29 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая лука | Godparents:Скорый Иван Павлович и Григория Андреевича Грека жена Елена.
Смерть
Неизвестно