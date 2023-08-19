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(Корсунова) Акелина Саввична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
15.06.1876

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Крещение
15.06.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 104 / , м/к 1876г / зап.№ 29 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая лука | Godparents:Скорый Иван Павлович и Григория Андреевича Грека жена Елена.
Смерть
Неизвестно