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Корсунов Данила Саввин

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

07.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Смерть
07.10.1976
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 153 / , м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
10.10.1976
ГАДО , Ф-265-1-3, м/к 1876г..,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
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