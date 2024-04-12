Губарева (Корсунова) Ксения Саввична
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
21.01.1873
ГАДО ф - 426-1-2/ стр.№ 43 / , м/к 1873г./ зап.№ 2 / , 2-й брак
Рождение ребёнка
24.04.1874
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-89,зап-25
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Агата Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
ГАДО , Ф -2265-1-3, м/к-1875г.,лист-14,зап-15
Рождение ребёнка
08.12.1877
Сын: Губарев Георгий Антонович
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-60
Рождение ребёнка
16.02.1880
Дочь: Феодосия Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Губарев Никифор Антонович
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1882
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 81 /, м/к-1882г../ зап.№ 66 /
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-129,зап-8
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Губарев Александр Антонович
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1891
Сын: Губарев Александр Антонович
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1911
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Смерть
Неизвестно