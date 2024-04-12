Губарева (Корсунова) Ксения Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева (Корсунова) Ксения Саввична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Губарев Антон Григорьевич

ГАДО ф - 426-1-2/ стр.№ 43 / , м/к 1873г./ зап.№ 2 / , 2-й брак
Рождение ребёнка
24.04.1874

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-89,зап-25
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Агата Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

ГАДО , Ф -2265-1-3, м/к-1875г.,лист-14,зап-15
Рождение ребёнка
08.12.1877

Сын: Губарев Георгий Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-60
Рождение ребёнка
16.02.1880

Дочь: Феодосия Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Губарев Никифор Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1882

Сын: Губарев Трофим Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 81 /, м/к-1882г../ зап.№ 66 /
Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-129,зап-8
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Губарев Александр Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1891

Сын: Губарев Александр Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Губарев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1911

Сын: Губарев Иван Антонович

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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