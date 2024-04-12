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Губарев Александр Антонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

05.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
05.06.1892
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф-265-1-8 , м/к-1892г. / зап.№ 33 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
07.06.1892
ГАДО , Ф-265-1-9 , м/к 1892г. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода КриваяЛука.
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