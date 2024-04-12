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Губарев Никифор Антонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

22.09.1881

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Смерть
22.09.1881
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 39 /, Ф-265-1-6 / лист № 47 /
Похороны
24.09.1881
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 39 /, ГАДО Ф 265-1-6 /лист № 47 /. ... Показать все
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